Кристина Асмус рассказал о тайном романе, но никто не может угадать избранника

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост и вызвала бурное обсуждение среди фолловеров.

Артистка написала, что за прошедший год ей приписывали отношения со многими коллегами, однако, по словам Асмус, ее с ними связывают только дружеские отношения. Но позже сделала сенсационное признание, что уже продолжительное время у актрисы есть роман, но никто так и не смог угадать имя избранника.

Разумеется, пользователи принялись гадать в комментариях, а вот сам пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-