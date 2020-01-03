Кристина Асмус рассмешила пользователей Instagram необычным образом

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram новым роликом и развеселила пользователей сети.

Звезда опубликовала кадры, где предстала перед фолловерами в необычном для себя образе. Кристина Асмус показала грим, который ей сделали для роли в фильме своего мужа Гарика Харламова.

В новой картине Асмус исполнила роль армянской балерины. Для полноты образа, актрисе сделали накладной нос и темный макияж, подчеркивающий ее глаза.

Поклонники актрисы оказались в восторге после увиденного и не смогли сдержать смех. Они посмотрели ролик более миллиона раз, а под постом оставили почти 2 тысячи разнообразных комментариев. -0-