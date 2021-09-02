Кристина Асмус серьезно изменилась ради роли - в лучшую сторону!

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус представила недавно в Instagram новый пост и впечатлила многих.

Артистка решила показать свое серьезное преображение, которое ей пришлось пережить ради новой роли. Кристине Асмус для съемок покрасили волосы в блонд, сделали длину, нарастили ресницы, сделали ламинирование бровей и длинные острые ногти. Конечный образ получился очень эффектным и впечатляющим, что отметили многочисленные фолловеры.

Также в подписи к посту артистка подчеркнула, что планировалось на бедро нанести татуировку, однако от рисунка в виде ската решили отказаться. С другой стороны, серьезные изменения Кристины Асмус оказались только в лучшую сторону, что отметили многочисленные поклонники в комментариях. Неудивительно, что запись в Instagram мигом собрала огромное число лайков и массу хвалебных отзывов. -0-