Кристина Асмус снялась с Егором Кридом в откровенном видео

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скандал вокруг интимных сцен Кристины Асмус в фильме "Текст" еще не утихли, а актриса уже вновь отличилась.

Звезда приняла участие в съемках нового клипа Егора Крида на композицию под названием Love is. В клипе Кристина Асмус исполнила роль привлекательной ученицы, за внимание и любовь которой борется солист Егор Крид. Видео уже появилось в интернете.

Пользователи сети тут же принялись писать комментарии, в которых вспомнили про мужа Асмус Гарика Харламова. "Гарик Харламов вышел из беседы"; "Клипа еще нет, а мне уже жалко Харламова...", - отметили юзеры.

Видео оказалось не таким скандальным, однако Асмус и Крид смогли на экране показать страсть. Клип за несколько часов в сети собрал более 800 тысяч просмотров.-0-