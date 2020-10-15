Кристина Асмус сообщила о своей болезни

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который взволновал поклонников.

Звезда кино и театра рассказала многочисленным подписчикам, что заболела коронавирусом. По словам Асмус, у нее несколько дней держалась высокая температура около сорока градусов, а жаропонижающие таблетки не помогали. "В общем, у меня подтвердился Ковид", - написала актриса.

В комментариях фолловеры поддержали звезду и пожелали ей скорейшего выздоровления. Кроме этого, сама Кристина Асмус призвала людей беречь себя и "не забывать о вирусе". -0-