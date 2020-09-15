Кристина Асмус удивила Instagram акробатическими способностями и сменой имиджа

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram новый ролик, который изрядно удивил многочисленных фолловеров звезды.

Знаменитость запечатлена на съемках нового проекта, где примерила совсем необычный для себя образ. Асмус кардинально сменила имидж, сменив прическу и став брюнеткой, однако не это вызвало восторг юзеров социальной сети.

Для съемки сцены актриса без труда выполнила несколько впечатляющих акробатических трюков. Кристина Асмус исполнила несколько сальто и затем спокойно произнесла реплику. Девушка подписала пост: "А мать в форме. 17 лет назад бросила спорт, а ноги помнят)".

Разумеется, такие впечатляющие кадры не остались без внимания поклонников артистки, которые восхитились в комментариях акробатическими способностями Кристины Асмус. -0-