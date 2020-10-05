Кристина Асмус в невероятном образе прорекламировала Харламова

Кристина Асмус. Фото из Instagram
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram пост в потрясающем образе, который восхитил юзеров.
Звезда показал свой наряд со съемок нового проекта, чем и восхитила поклонников. Кристина Асмус предстала перед камерой в полупрозрачном эффектном комбинезоне и с невероятной прической, которая стала вишенкой на торте, а яркий макияж дополнил образ.
В подписи к посту знаменитость рассказал о своей работе, а также прорекламировала новый проект своего бывшего мужа Гарика Харламова. Впрочем, невероятный образ Асмус привлек внимание юзеров, из-за чего пост быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-