Кристина Асмус в шикарном платье отметила свой день рождения

Кристина Асмус. Фото из Instagram
23 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Популярной актрисе Кристине Асмус недавно исполнилось 33 года, с чем ее поздравило огромное число людей.
Теперь знаменитость поделилась фотоотчетом с большого праздника, на котором присутствовали звезды российского шоу-бизнеса. Фолловеры Кристины Асмус восхитились кадрами, но все уверены, что главной звездой мероприятия оказалась именинница.
Кристина Асмус в шикарном красном платье пленила всех, а также получила в свой адрес массу восхищенных комментариев. Неудивительно, что пост за считанные часы собрал огромное число юзеров сети. -0-