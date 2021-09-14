Кристина Асмус в соблазнительном виде рассказала о тяжелых пробах в кино

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус представила в Instagram новый пост и привлекла внимание юзеров.

Артистка решила в новом посте рассказать о ее недавних пробах, ради которых ей пришлось пойти на радикальные меры. Для пущего эффекта Кристина Асмус добавила фотографию, где она предстала перед камерой в нижнем белье. Причем, селфи было сделано "при полном параде", а после звезда рассказала, что до этого она выдергивала себе нарощенные ресницы, чтобы подходить на роль.

Судя по словам Асмус, этот опыт был не из приятных и посоветовала людям не проделывать такое в домашних условиях. После встречи актриса вернула свою красоту, а пользователи поддержали звезду и оказались восхищены ее рвением к работе. "Вы отчаянная", "Вы очень сильно любите свою работу)", "Ты так прекрасна", - написали фолловеры под постом, который собрал огромное число лайков. -0-