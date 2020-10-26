Кристина Асмус восхитила Instagram своей фигурой

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус поделилась в Instagram фотографией, которая взбудоражила многочисленных фолловеров.

Звезда театра и кино предстала перед камерой в спортивном стиле. Для этого она примерила короткие черные шорты и обтягивающий топ того же цвета. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру и ноги Кристины Асмус, что, разумеется, не осталось без внимания пользователей сети.

Подписчики оказались в полном восторге от вида актрисы, что поспешили высказать в комментариях. Фотография быстро собрала сотни восторженных отзывов. -0-