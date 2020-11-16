Кристина Асмус восхитила Instagram новыми кадрами в необычном образе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост.

Звезда кино представила своим фолловером несколько кадров со съемок развлекательного шоу, однако больше всего внимание подписчиков привлек необычный образ и наряд Кристины Асмус. В этот раз знаменитость примерила короткие шорты и пышную блузку белого цвета.

Дополнила все это звезда кино кардинальной сменой цвета волос, который пришелся по вкусу не только коллегам по съемочной площадке, но также и поклонникам актрисы. Кроме этого, сама Асмус отмечает, что ей нравится "быть брюнеткой". Разумеется, пост восхитил Instagram, где под фотографией быстро оставили десятки тысяч лайков и множество комментариев. -0-