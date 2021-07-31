Кристина Асмус впечатлила Instagram слишком смелым фото в мокрой майке

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус разместила в Instagram новый пост и восхитила юзеров.

Актриса опубликовала новый снимок в мокрой майке бирюзового цвета с одним нюансом. Оказалось, что Кристина Асмус не постеснялась сделать смелое фото, забыв про белье и намочив свой наряд. Получился откровенный кадр, который и восхитил пользователей.

Многие завалили юзеров хвалебными комментариями и выразили свои приятные впечатления, однако были и те, кто посчитал, что такой наряд - это слишком. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал огромное число лайков. -0-