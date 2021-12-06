Кристина Асмус впечатлила сеть, когда продемонстрировала свои акробатические навыки (Видео)

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно популярная российская актриса Кристина Асмус разместила в Instagram новый ролик, который восхитил многочисленных фолловеров звезды.

Артистка отправилась в батут-парк, где ее запечатлели на видео. Кристина Асмус, сначала не подозревая о съемке, готовится выполнить одно из сложнейших упражнений в легкой атлетике. "Потихоньку вспоминаю элементы из своего гимнастического прошлого. Не делала "винт" 17 лет", - подписала пост актриса. Какое-то время звезда собирается с мыслями и проводит необходимые ритуалы, а после подпрыгивает и идеально выполняет фигуру.

Этот момент впечатлил не только юзеров Instagram, но, судя по выражению лица, и саму Кристину Асмус. Кадры впечатлили сеть, а пользователи оказались в восторге от акробатических навыков звезды. Неудивительно, что ролик за короткое время посмотрели огромное число раз. -0-