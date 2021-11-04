Кристина Асмус всполошила поклонников неожиданными новостями

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса взволновала фолловеров в Instagram, когда поделилась откровенными новостями.

Артистка представила в социальной сети совместный кадр с дочерью, а в подписи к посту отметила, что ее ребенок недавно выписался из больницы. Как оказалось, девочка перенесла тяжелое инфекционное заболевание. Судя по подписи к снимку, знаменитость лежала вместе с дочерью в больнице, поэтому на какое-то время ей пришлось "исчезнуть" из соцсетей. "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить… И "скорая", и прием у педиатра, и 1000 анализов", - рассказала Асмус.

Такие новости переполошили фолловеров актрисы, однако люди собрались с мыслями и поддержали Асмус. В комментариях они выразили слова своей поддержке звездной маме и ее дочери, а также оставили более сотни тысяч лайков. -0-