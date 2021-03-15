Кристина Асмус взбудоражила фантазию поклонников новым откровенным кадром

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост и восхитила поклонников.

Знаменитость предстала перед камерой в пикантном виде, который будоражит фантазию. Свою красоту Кристина Асмус подчеркнула черным обтягивающем боди, который сделал акцент на стройной фигуре актрисы, а также обнажил ее длинные и подтянутые ноги.

Фоловеры Кристины Асмус оказались в полном восторге от нового кадра. Поклонники оставили под записью массу восхищенных комментариев, а также сотни тысяч лайков. -0-