Кристина Асмус взволновала Instagram своим видом

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который немного испугал юзеров сети.

Звезда сделала селфи, на котором запечатлела себя с размазанным макияжем и растрепанными волосами. В подписи к посту Асмус объяснила, что "Понедельник - день тяжелый", однако у многих юзеров возникли свои версии предыстории фотографии.

Одни поинтересовались у актрисы, что же случилось, перепугавшись за Асмус, а у других, в свою очередь, были юмористические версии происходящего: "Тяжелый день потому, что в номере выключили воду, а мицелярка закончилась???", "Новый образ в шоу)", "Выглядит так, как будто: Я упала с самосвала - тормозила головой". Впрочем, за непродолжительное время пост собрал массу восторженных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-