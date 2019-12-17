Кристина Орбакайте показала невероятное платье за 114 тысяч рублей

Кристина Орбакайте. Фото из Instagram
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Кристина Орбакайте поделилась в Instagram видео со съемок новогодней программы и поразила поклонников.
Артистка предстала перед фолловерами в невероятном блестящем платье стоимостью 114 тысяч рублей. Поклонники Кристины Орбакайте восхитились выбором знаменитости, а пост собрал сотни восторженных комментариев.
Кроме этого, в подписи к видео певица пожелала всем "блестящей недели и новогоднего настроения". Ролик собрал менее чем за сутки сотни тысяч просмотров. -0-