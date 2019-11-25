Кристина Орбакайте показала еще один талант Аллы Пугачевой

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Кристина Орбакайте поделилась в Instagram интересным видео, на котором показала еще один талант своей матери Аллы Пугачевой.

Пост певицы был приурочен к международному Дню матери. На кадрах можно увидеть, как Кристина Орбакайте готовится к выходу, а макияж ей делает Примадонна.

Артистка подписала пост: "Моя мама может ВСЁ!". И действительно, визажист постарался на славу и make up достоин звезды, а главное, что он сделан с любовью. Алла Пугачева ловко справилась с кистями и за пару минут нанесла достойный макияж.

Подписчикам Кристины Орбакайте понравилось видео и они оставили под записью более 100 тысяч лайков и почти две тысячи восхищенных комментариев. -0-