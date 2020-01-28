Кристина Орбакайте получила травму и отменяет гастроли

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Кристина Орбакайте разместила в Instagram новый пост и потрясла поклонников.

Артистка сломала лодыжку и теперь шесть недель будет соблюдать постельный режим. Как написала звезда, инцидент произошел во время подготовки к новым постановкам.

Теперь Кристина Орбакайте, впервые за свою творческую деятельность, вынуждена отменить все концерты в феврале и просит фанатов поддержать ее. Даты переносов обещает сообщить позже, а в комментариях поклонники написали множество теплых слов и пожелали певице скорейшего выздоровления. -0-