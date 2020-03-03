Кристина Орбакайте поздравила фанатов с началом весны архивным снимком с Пугачевой

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кристина Орбакайте поделилась на своей странице в Instagram новым постом и таким образом решила поздравить многочисленных фанатов с началом весны.

Артистка разместила архивное черно-белое фото, на котором запечатлена молодая и улыбающаяся Алла Пугачева, а также еще совсем юная Кристина Орбакайте.

В подписи к посту звезда уточнила, что снимок "для новеньких". Фанаты тепло приняли пост и стали поздравлять Орбакайте в комментариях. Теплыми словами поделились и многие звезды шоу-бизнеса, в том числе Игорь Крутой, Алика Смехова и другие.-0-