Кристина Орбакайте в ярко-розовом удивила фанатов - ей очень идет этот цвет вырви глаз

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кристина Орбакайте поделилась в Instagram фото, которое привлекло внимание фанатов.

Она выбрала ярко-розовое платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Дополнила же она образ персиковыми туфлями-лодочками.

Фанаты оценили внешний вид звезды. Они отметили, что такой яркий цвет очень идет блондинкам. А еще они сказали, что Орбакайте на снимке выглядит молодо и свежо. Они пожелали ей успехов и оставили множество приятных слов в комментариях.-0-