Кристина Орбакайте восстанавливается после перелома и показывает невероятную растяжку - видео

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников и сообщила, что успешно восстанавливается после перелома лодыжки.

Восстановить здоровье и ногу после травмы ей помогает пилатес. Кадры с процедуры она разместила в своем Instagram. Артистка подписала пост: "Пилатес мне в помощь! Наконец могу заниматься и восстанавливаться".

Поклонники Кристины Орбакайте поддержали артистку и выразили свои слова поддержки в комментариях к посту. "Вы - боец! скорейшего заживления", "Умничка! Набирайся сил", "Умничка", - написали фолловеры. Нашлись и те, кто оценил растяжку звезды. Кроме этого, поддержали певицу многие звезды шоу-бизнеса и спорта.-0-