Кристине Агилере 40 лет - она выглядит шикарно в облегающем комбинезоне и с "хвостом" на голове

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18 декабря Кристина Агилера празднует 40-летие. Селебрити отметилась постом в Instagram, показав, как она идет в этот новый возраст, неизвестные этап своей жизни.

Кристина с шикарной прической "конский хвост", а также в облегающем комбинезоне и модных босоножках эффектно прошлась, шевеля бедрами. Она показала фолловерам и всему миру, что выглядит прекрасно.

Фанаты начали писать ей множество поздравлений и делать комплименты ее великолепному внешнему виду. Поздравляем звезду с днем рождения и желаем сиять ярче с каждым днем!-0-