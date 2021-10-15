Кристину Асмус на новом снимке с трудом смогли отличить от Ольги Бузовой

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус разместила в Instagram новый пост, где резко ответила хейтерам.

Знаменитость устала слышать от своих подписчиков постоянную фразу "найди себе мужика", из-за чего в подписи резко ответила всем ненавистникам. Острые фразы Кристины Асмус впечатлили фолловеров, однако другой факт вызвал куда большее обсуждение.

Актриса Кристина Асмус примерила стильный образ, выбрав светлую короткую юбку и укороченный топ. Также звезда сделал мейк и прическу, но ее с трудом смогли отличить от Ольги Бузовой. В комментариях юзеры отметили, что Асмус стала очень похожа на певицу. "Бузова вторая", "Сначала подумала, что Бузова на фото", "В таком образе вылитая Бузова", - написали пользователи Instagram. Действительно, некое сходство есть, однако большинство отзывов под снимком оказались положительного характера. -0-