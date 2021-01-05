Кристину Асмус с трудом узнали на новом фото в Instagram

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил и озадачил юзеров.

Звезда экрана представила поклонникам себя, а в подписи к посту рассказала, как проводит праздники. Для этого Кристина Асмус выбрала самый обычный свитер белого цвета, но больше всего вопросов вызвал ее слегка готический макияж и прическа. Пользователи привыкли видеть актрису блондинкой, а многие все еще не могут привыкнуть к ее кардинальным переменам во внешности.

Впрочем, это только прибавило популярности посту, ведь мало кому удалось с первого раза узнать Кристину Асмус на новом фото. Неудивительно, что фотография быстро собрала сотни тысяч лайков и множество восторженных комментариев.