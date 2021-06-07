Кристину Асмус с трудом узнали на совместном фото с Милошем Биковичем

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый снимок и вызвала разную реакцию сети.

Звезда предстала перед камерой вместе с Милошем Биковичем в совсем не типичном для себя образе. В частности, особого внимания заслужила прическа Кристины Асмус, из-за чего многие фолловеры с трудом узнали ее. Кроме этого, отдельным обсуждением стала интригующая подпись к посту: "У нас роман с Милошем Биковичем...".

Так Кристина Асмус решила привлечь внимание фанатов к грядущему фильму, однако те искренне порадовались за актеров, а некоторые из девушек даже стали упрекать Кристину Асмус, ведь они сами уже давно положили глаз на Милоша Биковича. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-