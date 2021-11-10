Кристину Орбакайте на новом фото с трудом отличили от Аллы Пугачевой

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Кристина Орбакайте представила в Instagram пост, который привлек внимание юзеров сети.

Артистка опубликовала новый кадр, сделав селфи в пуховике. Кристина Орбакайте накинула капюшон и мило улыбнулась в камеру. Снимок получился красивым, однако многие пользователи заметили одну любопытную деталь.

Люди с трудом смогли Кристину Орбакайте отличить от ее звездной мамы Аллы Пугачевой. В комментариях фолловеры указали на поразительное сходство, которое прослеживается в посте. Этот факт впечатлил многих, что принесло записи в Instagram популярностью. За непродолжительное время фотография Кристины Орбакайте собрала десятки тысяч лайков. -0-