Кристину Орбакайте раскритиковали в сети за платье в 175 тысяч

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Кристина Орбакайте поделилась в Instagram новым снимком и нарвалась на шквал критики.

Артистка предстала перед фолловерами в изумрудном платье от бренда Rhea Costa из Румынии. Стоимость наряда превышает 175 тысяч рублей.

В комментариях к посту разгорелись жаркие споры. Кому-то понравился выбор Кристины Орбакайте, однако большинство подписчиков посчитали, что цвет платья совершенно не идет 48-летней певице.

Кроме этого, массу вопросов вызвала и цена наряда. Фолловеры Кристины Орбакайте раскритиковали ее выбор за 175 тысяч рублей. Люди уверены, что платье выглядит как "из бабушкиного гардероба" и "обивка дивана". -0-