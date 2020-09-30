Кристина Асмус выбрала для осенней прогулки ультракороткие шорты

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, который восхитил и удивил юзеров сети.

Артистка анонсировала свое выступление, а подкрепила это фотографией в очень интересном образе. Асмус для осенней прогулки выбрала толстый вязаный свитер, коричневые замшевые ботинки и ультракороткие рваные шорты.

Последний атрибут подчеркнул стройные ноги звезды, однако фолловеры принялись переживать за здоровье знаменитости. Они отметили, что Кристна Асмус может легко простудиться в таком наряде, хоть он и выглядит великолепно. Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за короткое время лайкнули десятки тысяч раз. -0-