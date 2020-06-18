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Калейдоскоп
18 июня 2020, 05:35

Кролик без ушей, напоминающий льва, родился в Великобритании

Фото Daily Mail
Фото Daily Mail

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный кролик родился на ферме в городе Белфасте на севере Великобритании, об этом пишет Daily Mail.

Девушка по имени Кайли Кларк уже долгое время занимается выращиванием кроликов. Недавно один из ее питомцев родила несколько кроликов. Все малыши выглядели очень здоровыми, однако на фоне остальных выделялся Лео.

Фото DailyMail
Фото DailyMail

Этот кролик появился на свет без ушей. Девушка посчитала, что малыш долго не проживет, однако она ошибалась. С каждым днем кролик, очень похожий на львенка, из-за чего и получил свое имя, набирался сил. Семья решила оставить себе уникального питомца, который теперь стал лучшим другом детей и объектом внимания для каждого гостя в доме.-0-

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