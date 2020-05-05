Кролик-мутант впечатлил пользователей сети и стал звездой

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однажды жительница Австралии наткнулась на объявление. Эта информация тут же привлекла внимание и изменила ее жизнь навсегда, сообщает BoredPanda.

Один из заводчиков кроликов хотел усыпить своего питомца, однако рука не поднялась, и он решил продать животное. Казалось бы, что может с кроликом быть не так, однако в объявлении красовалась фотография, которая многих могла отпугнуть, но только не австралийку Кассандру Холл.

Она спасла от смерти кролика-мутанта. Новый питомец отличался от других сородичей тем, что был полностью лысым. Все это из-за "гена облысения". Таких зверьков чаще всего усыпляют, но этому кролику повезло.

Его приняла новая семья, которая назвала "мутанта" Бигглсуорт - в честь кота Доктора Зло из фильма про Остина Пауэрса. С этого все и началось. В какой-то момент девушка сделала несколько снимков кролика и поделилась кадрами в соцсетях. Люди с удивлением смотрели на необычного питомца, что и стало началом его популярности.

Сегодня у Бигглсуорта в Instagram более 100 тыс. подписчиков, а каждое новое фото принимают на ура, оставляя множество разнообразных комментариев. Также хозяева выпускают сувенирную продукцию с его образом, а доходы отправляют на благотворительность. -0-