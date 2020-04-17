Кроликам приглянулась собачья лежанка, и пес с этим смирился – видео

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока золотистый ретривер по кличке Бейли ел корм на кухне, два кролика расположились на его мягкой лежанке.

Пес, пришедший отдохнуть после обеда, был удивлен тем, что его любимое место уже занято. Собака попыталась освободить лежанку от непрошенных гостей, но кролики не собирались уходить. В конце концов, питомцы разместились вместе.

Пользователей youtube поразило доброе отношение собаки к кроликам. Подписчики канала оставили много лайков и восторженных комментариев.-0-