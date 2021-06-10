Кровь из ушей: запись с репетиции Бузовой во МХАТе разгневала сеть

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продюсер Иосиф Пригожин поделился в Instagram новым постом, который вызвал лавину гневных комментариев.

Знаменитость разместила в сети запись с репетиции Ольги Бузовой во МХАТе, где она исполняет песню на стихи Пушкина "В крови горит огонь желанья…". Вокальные данные певицы оказались не слишком успешными, поэтому Иосиф Пригожин сразу попросил прощения у людей. Причем, в подписи к посту он отметил, что извиняется перед фанатами за то, что певица Валерия не смогла принять участие в спектакле.

Небольшая запись разгневала сеть, из-за чего под постом стали появляться негативные комментарии. Многие, в свою очередь, отметили, что после небольшого прослушивания у любого пойдет "кровь из ушей". Ранее стало известно, что Ольга Бузова примет участие в спектакле во МХАТе, где и исполнит песню. -0-