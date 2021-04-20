Крупнейший бриллиант в истории российской огранки продадут на аукционе

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Christie's Magnificent Jewels, который состоится 12 мая в Женеве, выставят крупнейший бриллиант в истории российской огранки массой 100,94 карата. Такую информацию сообщает портал МИР 24.

Бриллиант был сделан из редкого алмаза массой 207,29 карата. Его добыли пять лет назад. Кристалл оказался одним из самых габаритных для компании в XXI веке.

"The Spectacle – это настоящее чудо природы, ограненное человеческой рукой", – говорит генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов.

На изготовление бриллианта ушло полтора года. Помимо него, коллекция состоит из 20,69-каратного фантазийного ярко-желтого бриллианта "Жар-Птица" и 14,83-каратного "Призрака розы". Последние нашли своих владельцев.-0-