Крупнейший в мире музей батискафов под открытым небом открылся в Кронштадте

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в мире музей малых подводных самоходных аппаратов под открытым небом открылся в Кронштадте, сообщает 2 декабря ТАСС.

Первый в России и крупнейший в мире музей расположен на пристани у Петровского парка. Коллекция начала формироваться с прошлого года, сейчас в экспозиции представлены шесть аппаратов, каждый является по-своему уникальным.

Подводные аппараты доставлены из различных регионов России, они находились на оснащении частей Военно-Морского флота, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. С их помощью можно было транспортировать водолазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.

Экспозиция входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа. В ряде зарубежных стран в океанографических музеях представлены подобные коллекции подводных аппаратов, но в Санкт-Петербурге она - самая большая в мире.-0-