Крупнейший в мире оптический телескоп построят в Чили

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили начали возводить 2800-тонный оптический телескоп E-ELT. После завершения строительства, в середине следующего десятилетия, E-ELT станет крупнейшей в мире наземной оптической обсерваторией. Об этом сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории (ESO).

Как сообщает ESO, на этой неделе официально началось строительство купола здания, где будет расположен телескоп E-ELT (European Extremely Large Telescope - "Европейский сверхкрупный телескоп"), пока самый дорогой и амбициозный наземный астрономический проект.

Его общая стоимость превысит 1 млрд евро. Большая средств будет затрачена на оборудование и постройку здания обсерватории. Самый дорогой и сложный компонент телескопа - рекордно большое зеркало: его диаметр будет около 39 м. Оно будет собрано из 798 шестиугольных сегментов размером 1,4 м.

Это огромное зеркало и две вспомогательных отражающих поверхности диаметром в 4,2 и 3,75 м позволят E-ELT получить первые детальные фотографии планет вне Солнечной системы, звезд в других галактиках, а также искать двойников Земли. Ученые попытаются также использовать эту обсерваторию для наблюдений за окрестностями сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

Постройка купола только начата, зеркала, научные инструменты и иные составляющие обсерватории разрабатываются уже три года - с момента оглашения первых планов по постройке E-ELT.

Контракт на производство главного зеркала стоимостью около 400 млн евро получили немецкая фирма SCHOTT и французская компания Safran Reosc.-0-