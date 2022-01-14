Крутится, как может! Обезьяна нашла хитрый способ получить еду (Видео)

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обезьяны очень интересные животные, но с ними нужно всегда держать ухо востро. В этом убедилась и героиня ролика, размещенного на YouTube.

Сразу сложно понять, что происходит на видео. Только присмотревшись, в лапах обезьяны заметны очки. Но вернуть вещь хозяйке хитрое животное согласно только в обмен. Как только обезьяна получает желаемое, она небрежно бросает очки героине ролика. Ведь теперь они хитрой шантажистке уже не нужны – обмен состоялся!-0-