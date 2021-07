Крутость зашкаливает! Кот оседлал робот-пылесос под эпичную музыку (Видео)

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владелец шикарного кота недавно опубликовал в TikTok впечатляющий ролик, привлекший внимание юзеров.

Хозяин питомца по кличке Скай решил реализовать идею, которая посещала голову каждого. Парень взял свой робот-пылесос, разместил на нем картонный автомобиль, а после посадил туда кота.

Картина получилось такой, что крутость буквально зашкаливает. Для пущего эффекта мужчина добавил к видео саундтрек из популярной игры Need for Speed: Underground - "Get Low". Эта эпичная музыка в России больше известна под названием "Эрон-дон-дон". Кадры восхитили всех, поэтому неудивительно, что ролик уже посмотрели более шести миллионов раз. -0-