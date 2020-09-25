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25 сентября 2020, 15:54

Грызун-сапер получил золотую медаль за храбрость при разминировании полей

Крыса по имени Магава - обладатель золотой медали за разминирование полей в Камбодже. Фото BBC
Крыса по имени Магава - обладатель золотой медали за разминирование полей в Камбодже. Фото BBC

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантская африканская сумчатая крыса по имени Магава получила престижную награду за разминирование полей в Камбодже. Работая намного быстрее людей с металлоискателями и без риска подорваться самому, грызун за свою карьеру помог найти 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов, сообщает ВВС.

Золотую медаль Магаве присудила британская благотворительная организация PDSA, предоставляющая ветеринарную помощь питомцам малоимущих. С 1943 года PDSA вручает награды животным, отличившимся храбростью в военных условиях, а с 2002-го - еще и тем, которые проявили особый героизм в мирное время.

"За преданность долгу и спасение жизней при выявлении и обезвреживании смертоносных наземных мин в Камбодже", - гласит сертификат, переданный крысе Магаве.

В Камбодже, по оценкам специалистов, до сих пор зарыто около 6 млн мин, оставшихся в земле после гражданской войны 1970-х годов. Только за прошлый год от них погибли 77 человек. Примерно у 40 тыс. жителей страны ампутированы конечности - это самый высокий показатель в мире.

Крыса Магава стала первым грызуном, которому досталась медаль PDSA - аналог британского Георгиевского креста для животных. Все предыдущие лауреаты были собаками.

Как готовят крыс-саперов

Магаве сейчас семь лет. Годовой курс подготовки крыса прошла в Танзании, где бельгийская благотворительная организация APOPO с 1990-х годов учит животных вынюхивать мины и туберкулез.

Cпециалисты Apopo учат гигантских крыс вынюхивать мины и туберкулез. Фото ВВС
Cпециалисты Apopo учат гигантских крыс вынюхивать мины и туберкулез. Фото ВВС

"Эта награда для нас - большая честь, - отметил глава APOPO Кристоф Кокс в интервью агентству Press Association. - Но еще она много значит для жителей Камбоджи, а также для людей по всему миру, которые страдают от наземных мин".

Магава родилcя и вырос в Танзании. Он весит 1,2 кг и в длину достигает 70 см. Хотя он намного больше обычной крысы, его размер и вес все равно слишком малы, чтобы вызвать взрыв наземной мины.

Магава и его коллега по работе в Камбодже. Фото ВВС
Магава и его коллега по работе в Камбодже. Фото ВВС

Участников своей программы организация APOPO называет HeroRATs (c англ. "крысы-герои"). Их учат вынюхивать не металл, а химические соединения внутри взрывчатки. Это означает, что крысы не останавливаются нюхать металлолом, и таким образом поиск мин идет намного быстрее. Когда крыса находит взрывчатку, она начинает скрести лапой землю, чтобы оповестить людей, работающих с ней в команде.

Территорию размером с теннисный корт Магава может исследовать за 30 минут, тогда как у сапера с металлоискателем на это может уйти до четырех дней. При этом в отличие от людей для крыс риск подорваться минимален. Магава помогает специалистам Камбоджийского центра по разминированию. Он работает по полчаса в день по утрам и уже очень близок к пенсии.

"Работа Магавы спасает и меняет жизни мужчин, женщин и детей, которые живут в окружении мин, - сказала глава организации PDSA Джен МакЛохлин. - Каждая его находка сокращает риск увечья и смерти для местных жителей".

Гигантская крыса проходит обучение в Танзании. Фото ВВС
Гигантская крыса проходит обучение в Танзании. Фото ВВС

По данным британской организации HALO Trust, которая занимается обезвреживанием боеприпасов в странах, пострадавших от военных конфликтов, в Камбодже с 1979 года было зарегистрировано 64 тыс. смертей и 25 тыс. случаев инвалидности после взрывов наземных мин, заложенных во время гражданской войны.

В 1999 году вступил в силу Оттавский договор, запрещающий использование, производство, хранение и перевозку противопехотных мин. На данный момент его подписали 164 страны.-0-

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