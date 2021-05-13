Ксения Бородина разводится - на эти мысли натолкнуло видео ее мужа

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курбан Омаров, муж Ксении Бородиной, заставил поклонников поволноваться. Он разместил неоднозначное видео в Instagram, которое спровоцировало больше вопросов, чем ответов.

Он появляется возле ЗАГСа с документом в руках. Естественно, подписчики решили, что он там для того, чтобы покончить с браком. Но многие фолловеры пришли к выводу, что это розыгрыш и легкий хейт тех, кто постоянно жаждет развода пары. Преданные фанаты пары верят в силу их любви!-0-