Ксения Бородина с дочерью развеселили соцсети необычными нарядами

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Бородина разместила в Instagram фотографию, которая развеселила миллионы пользователей сети.

Звезда решила творчески подойти к выбору наряда и провела "модный домашний показ" в обычной подушке белого цвета. Такой же стиль примерила на себя и дочка Бородиной. Подушки перетянули поясом, а туфли и высокие сапоги завершили образы.

Пользователи сети оказались в восторге от необычной задумки телеведущей. Они оставили много восторженных комментариев. Менее чем за сутки пост собрал более 600 тысяч лайков.-0-