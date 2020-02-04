Ксения Собчак анонсировала шоу на Первом канале, где будет ведущей

Ксения Собчак. Фото из Instagram
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram интригующим роликом.
На кадрах можно увидеть Собчак в ванной, в которой звезда уснула и стала затапливать соседей снизу. Как оказалось, под "дождь" попала квартира Андрея Малахова. Телеведущая оправдала потоп тем, что тщательно готовится к выходу, а "пострадавшему" посоветовала обновить ремонт.
Небольшой ролик стал анонсом грядущего шоу Ксении Собчак на Первом канале. Компанию телеведущей составит Александр Гордон.
Вместе с Собчак они будут обсуждать истории, вызвавшие широкий общественный резонанс. Кроме этого, она предупредила телезрителей, что новое шоу "не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы". Премьера пройдет 10 февраля. -0-