Ксения Собчак показала, как встречает мужа дома

Ксения Собчак. Фото из Instagram
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram-сториз несколько кадров, которые впечатлили пользователей сети.
Звезда показала многомиллионной армии поклонников то, как она встречает дома мужа после работы. На кадрах Собчак признается, что на нее это не похоже, однако многие юзеры сети оценили набор блюд телеведущей для встречи мужа.
Коллаж БелТА. Фото Instagram
В ролике уже практически все готово, а гордая подпись "жена" дает понять, что Ксения Собчак периодически радует своего мужа таким ужином. -0-