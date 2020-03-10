Ксения Собчак попыталась поднять упавший российский рубль ногой

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак поделилась в Instagram новым постом, попытавшись таким способом поднять упавший рубль.

Новый снимок она разместила на своей странице в социальной сети. Знаменитость запечатлена на пирсе рядом с морем в синем комбинезоне. Собчак подняла ногу, удивив своей растяжкой, однако больше всего пользователей повеселила подпись к посту: "Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет".

Юзеры Instagram отреагировали на запись и принялись в комментариях бурно обсуждать ситуацию вокруг рубля, а также фотографию Собчак. За несколько часов пост собрал больше тысячи комментариев и сотни тысяч лайков.-0-