Ксения Собчак поздравила мужчин жарким снимком с пляжа

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телеведущая и блогерша Ксения Собчак поздравила мужчин с 23 февраля и опубликовала в Instagram впечатляющий кадр.

Знаменитость написала поздравления в подписи к посту, а подкрепить свои слова решила пикантным кадром. Для этого Ксения Собчак выбрала жаркий снимок с пляжа, где она позирует перед камерой в красном бикини и с веслом. "Желаю вам защищать , а не защищаться от "бабы с веслом"", - написала селебрити.

Жаркий снимок Ксении Собчак пришелся по вкусу мужской части Instagram и они оставили под записью множество лайков с комментариями. -0-