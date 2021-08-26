Ксения Собчак развеселила сеть неудачным фото, где ее ноги стали чуть ли 48 размера

Ксения Собчак. Фото из Instagram
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram новый снимок, из-за которого пользователи подняли ее на смех.
Кадр быстро привлек внимание пользователей, которые принялись шутить в комментариях по поводу неудачного фото. С другой стороны, это только прибавило популярности посту, который за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков.-0-
Звезда телеэкрана и сети опубликовала кадр из недавнего отпуска, где ее запечатлели в коротком платье на борту яхты. Впрочем, не это стало предметом обсуждения, ведь фотография развеселила юзеров неудачным фотошопом. На кадре ноги Ксении Собчак стали чуть ли не 48 размера, что, разумеется, заметили многочисленные фолловеры.
Кадр быстро привлек внимание пользователей, которые принялись шутить в комментариях по поводу неудачного фото. С другой стороны, это только прибавило популярности посту, который за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков.-0-