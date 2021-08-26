Ксения Собчак развеселила сеть неудачным фото, где ее ноги стали чуть ли 48 размера

Звезда телеэкрана и сети опубликовала кадр из недавнего отпуска, где ее запечатлели в коротком платье на борту яхты. Впрочем, не это стало предметом обсуждения, ведь фотография развеселила юзеров неудачным фотошопом. На кадре ноги Ксении Собчак стали чуть ли не 48 размера, что, разумеется, заметили многочисленные фолловеры.











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