Ксения Собчак соблазнительно станцевала прямо на улице - видео

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со снятием некоторых карантинных мер в Москве телеведущая Ксения Собчак решила развеселить своих поклонников новым видео в Instagram.

Она станцевала на улице города в защитном костюме и маске, подписав видео: "Всем вам посвящаю этот танец свободы!".

Многие поклонники разделили радость Ксении: "Вечно неугомонная наша Ксюша! Браво!", "Неплохо получилось!", "Супер танец".

Однако не все подписчики оценили юмор звезды, прокомментировав: "Ни разу не видела, чтобы вы нормально танцевали, все время клоунада и фарс какой-то", "Самоизоляция не пошла вам на пользу, Ксения".-0-