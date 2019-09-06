Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов через неделю поженятся, сообщает "МИР 24" . Телеканал сообщил подробности предстоящего торжества.

Приглашения на свадьбу уже разосланы, но в них не указаны место и время свадебной церемонии. Эту информацию приглашенным сообщат через смс.

Известно, что свадьба пройдет в центре Москвы на одной из крупных банкетных площадок. Приглашены около трехсот гостей.

В заведении, где состоится свадьба, очень высокие цены на свадебные торжества – примерно 40 тыс. рублей на человека. Учитывая количество приглашенных, застолье обойдется молодоженам в 12 млн рублей. Недешевая и аренда помещения.

Есть информация, что украшение зала и услуги флориста обошлись примерно в четыре млн рублей. Есть вероятность, что сами молодожены на свадьбу тратиться не будут, а финансовую сторону торжества возьмут на себя их друзья.-0-