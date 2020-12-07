"Кто эта красотка в центре?" - поклонники с трудом узнали Валерия Леонтьева на новом фото

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Николай Басков опубликовал у себя в Instagram новый пост, который привлек внимание многих пользователей.

Артист поделился совместным кадром вместе с Александром Реввой, но больше всего поразил всех Валерий Леонтьев. Фотография была сделана на съемках нового шоу, однако мало кому удалось с первого раза узнать Леонтьева.

Певец кардинально преобразился и омолодился, из-за чего он кажется ровесником Баскова и Реввы, которые младше него на 25-27 лет. К слову, некоторые поклонники и вовсе изначально посчитали, что на фото Надежда Бабкина, а другие принялись писать комментарии: ""Кто эта красотка в центре?", "Прекрасные", "Какой молодой Леонтьев!!!". Собрал пост множество и восхищенных отзывов. -0-