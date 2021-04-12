Кто где? Веру Брежневу едва узнали на совместном фото с дочерьми

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала новый пост в Instagram и впечатлила юзеров сети.

Звезда выбралась на отдых вместе со своей семьей. В какой-то момент звездная мама решила сделать совместное фото со своими двумя дочерьми, что и привело в восторг сеть. Вера Брежнева позирует перед камерой в окружении младшей Сары и старшей дочери Сони. Красота девушек неоспорима, однако переполох в Instagram вызвал другой факт: Веру Брежневу едва узнали рядом с детьми.

Молодежный вид Веры Брежневой сделал ее "одногодкой" молодых дочерей, что и отметили многочисленные фолловеры. Люди оставили множество восхищенных комментариев и лайков, но самым популярным отзывом стал вопрос: "Кто где?". -0-